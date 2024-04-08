Донецк, 24 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Сложившее полномочия правительство ДНР продолжит работу до формирования нового состава. Указ подписал 24 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости/Алексей Никольский Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

В документе отмечается, что правительство региона продолжит действовать, пока не утвердят новый состав.

Это решение руководство региона приняло из-за сложения правительством полномочий. Эта законодательная норма прописана в 74-й статье конституции ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в России в единый день голосования (8–10 сентября) в этом году впервые принимали участие четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В ДНР большинством голосов главой выбрали Пушилина (находился в должности временно исполняющего обязанности главы региона). За него проголосовали 60,85%. При этом явка в ДНР была одной из самых высоких по стране — 76,41%.

Накануне, 23 сентября Пушилин официально вступил в должность главы региона по итогам второго заседания Народного совета. Выборы проходили в сложных условиях, и 10 сентября участки, из соображений безопасности, закрыли в 15:00 мск.