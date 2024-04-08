Донецк, 8 апреля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, взломавшего сайт государственного университета имени Куинджи в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Кадр из видео

Отмечается, что задержанный взломал официальный сайт университета, после чего «дестабилизировал и блокировал работоспособность информационной системы высшего учебного заведения».

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к работе на украинские спецслужбы. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, в том числе с использованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру»).

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Как передавало ИА Регнум, 12 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Силовики выяснили, что мужчина передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

21 марта сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Мариуполя, подозреваемых в публичном оправдании терроризма. Задержанные публиковали в социальных сетях видеоматериалы и комментарии, направленные на оправдание террористической деятельности.