Москва, 8 апреля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая была осуждена за взяточничество, написала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов.

Сергей Савостьянов/ТАСС Арина Новосельская

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал он «РИА Новости».

Хасавов добавил, что бывшая чиновница подала заявление ещё три месяца назад. Она выразила надежду, что её обращение будет рассмотрено в ближайшее время, отметил член ОНК.

Как передавало ИА Регнум, Новосельская была задержана в ноябре 2021 года. По данным следствия, бывший министр Крыма получила взятки в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

18 июля 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии. Ей также был назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 129 млн рублей).

Пост министра культуры Крыма Новосельская заняла в феврале 2014 года. Весной 2021 года она оказалась в центре скандала — в прямом эфире на совещании министр культуры выругалась матом, а позже оправдалась техническими проблемами.