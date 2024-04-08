Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. В ночь на 8 апреля из зон подтопления в Орске эвакуировали более 50 человек. Об этом в понедельник сообщили в МЧС России по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Работы по эвакуации продолжались и ночью… В общей сложности из подтопленных зон эвакуировано более 50 человек», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее начальник Центра управления в кризисных ситуация (ЦУКС) МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников сообщил, что сотрудники экстренных и оперативных служб эвакуировали с затопленных участков Орска более двух тысяч человек. При этом он отметил, что некоторые жители в надежде на то, что паводок их не коснётся, отказываются от эвакуации, подвергая себя опасности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 апреля на реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу из-за резкого подъёма уровня воды в результате паводка. Разрушение произошло на участке с наибольшей нагрузкой. Из-за паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 7 апреля в Орск, пострадавший от масштабного паводка, по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

По данным правительства Оренбургской области, паводок подтопил более 10 тысяч домов и 18,4 тысячи участков. Из зоны подтоплений в регионе эвакуировано 6 127 человек, в том числе 1 478 детей. Из них более 1000 человек находятся в пунктах временного размещения.

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, синоптики ожидают, что пик паводка в Оренбурге придётся на 10 апреля. В региональном правительстве ожидают, что ситуация, вероятно, начнёт стабилизироваться только после 20 апреля.