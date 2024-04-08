Наступивший, 774-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован успехами расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», уничтожившего украинскую РСЗО RM-70 Vampire, несколько дней обстреливавшую Белгородскую область.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

Как пояснили в Минобороны 8 апреля, вражеская техника располагалась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для «Града» группировки прикрытия государственной границы.

Тем временем на окраинах Часова Яра в ДНР российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ захватили украинский опорный пункт, подавив основные огневые средства противника на боевых машинах десанта БМД-2.

На южнодонецком направлении отличились экипажи самолетов Су-34.

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Нанеся удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, они уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробности — в трансляции ИА Регнум.