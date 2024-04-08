Уничтожена РСЗО Vampire, обстреливавшая Белгородчину — 775-й день СВО
МО: «Град» уничтожил РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородчину — 775-й день СВО
Наступивший, 774-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован успехами расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», уничтожившего украинскую РСЗО RM-70 Vampire, несколько дней обстреливавшую Белгородскую область.
Как пояснили в Минобороны 8 апреля, вражеская техника располагалась в заболоченной, труднопроходимой местности на расстоянии предельной дальности стрельбы для «Града» группировки прикрытия государственной границы.
Тем временем на окраинах Часова Яра в ДНР российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ захватили украинский опорный пункт, подавив основные огневые средства противника на боевых машинах десанта БМД-2.
На южнодонецком направлении отличились экипажи самолетов Су-34.
Нанеся удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, они уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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