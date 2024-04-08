Газа, Палестина, 8 апреля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Как минимум 38 мирных жителей погибли и более 70 получили ранения за сутки в результате обстрелов армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) различных районов сектора Газа. Об этом 8 апреля сообщило палестинское агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным источников в сфере здравоохранения палестинского анклава, шесть мирных граждан погибли, несколько получили ранения в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа при авианалётах ЦАХАЛ. На юге Газы погиб один мирный житель, пострадали несколько человек при обстреле группы мирных жителей в городе Наср израильской авиацией. Шесть тел погибших мирных граждан извлекли из-под обломков разбомбленного ЦАХАЛ дома в квартале Шуджайя города Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стороны палестино-израильского конфликта в ходе очередного раунда переговоров в Каире достигли прогресса в достижении соглашения о перемирии в секторе Газа.

Отмечается, что делегации Катара и ХАМАС уже без участия представителей США и Израиля в ближайшие 48 часов согласуют пункты окончательного соглашения.

В ходе прошедшего в Каире нового раунда переговоров стороны договорились включить в соглашение о перемирии сделку по обмену израильских заложников на палестинских заключённых.

Число жертв военной операции, которую с 7 октября 2023 года проводит израильская армия на территории сектора Газа, составило уже 33 175 человек. За минувший период ранения в палестинском анклаве получили более 75,8 тысячи человек.