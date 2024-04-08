Москва, 8 апреля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, которую осудили за взятки, подала заявление на службу в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арина Новосельская

По словам правозащитника, об этом ему рассказала сама осужденная, которая находится в московском следственном изоляторе.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал Хасавов, которого цитирует «РИА Новости».

Он также уточнил, что экс-министр направила обращение ещё три месяца назад. Новосельская надеется, что её заявление рассмотрят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, Веру (Арину) Новосельскую арестовали в ноябре 2021 года. В июле 2023 года её приговорили к десяти годам колонии за получение взятки.

Кроме того, экс-министру культуры Крыма назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 129 млн рублей). Ей также запретили занимать должности в государственных структурах в течение 15 лет.

Следствию удалось установить, что Новосельская получила взятки в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.