Колорадо-Спрингс, США, 8 апреля, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Полёт первого советского космонавта Юрия Гагарина в космос стал абсолютным достижением своего времени. Такое заявление сделал 8 апреля вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation Ричард Купер в беседе с «РИА Новости» на космической конференции в штате Колорадо.

(сс) SAS Scandinavian Airlines Юрий Гагарин

«То, что совершил Юрий в то время, было самой передовой технологией, абсолютным достижением», — пояснил Купер в ходе мероприятия «Юрьева ночь» в знак памяти о первом полёте человека в космос.

Купер подчеркнул, что полёт Гагарина стал первым шагом человека в неизведанное, потребовавшим огромного мужества и огромного таланта. И каждый человек, который потом последовал за Гагариным, вдохновлялся его примером.

Как отметил Купер, сегодня всё больше молодёжи в США и в других странах мира осознают возможность самим «совершить нечто подобное».

«Но у каждой истории есть свое начало. Прекрасно, что есть возможность рассказывать историю о том, что сделал Юрий», — добавил представитель Space Foundation.

Мероприятие «Юрьева ночь» в Колорадо-Спрингс в 2024 году собрало рекордное число гостей и участников. Оно проходит накануне Космического симпозиума, на который каждый год собираются представители комической отрасли, в том числе военные, чиновники и предприниматели.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС. Указом президента Анне Кикиной также присвоили почётное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Также сообщалось, что спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане. На землю вернулись первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О’Хара.