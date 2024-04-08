Варшава, 8 апреля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Российские авиационные бомбы с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК) обладают большими возможностями для постоянной модернизации, написал обозреватель Марчин Яблоньский в статье для польского портала Interia.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, указанные средства поражения обладают перспективной конструкцией. У таких бомб можно улучшать аэродинамические характеристики, повышать дальность полета, а также увеличивать их массу до трёх тонн.

Кроме того, Яблоньский добавил, что эти вооружения изготавливаются относительно просто и стоят недорого, из-за чего не возникает проблем для их массового использования.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта журнал Forbes опубликовал статью, в которой говорилось о применении авиабомбы ФАБ-3000, производство которой запустили в РФ. Авторы публикации считают, что самолёты-носители этого вооружения будут подвергаться угрозе из-за особенностей указанного средства поражения.

Они полагают, что, если ФАБ-3000 будут размещать на бомбардировщике Ту-22М, то из-за плохих аэродинамических характеристик боевой машине с бомбой придётся приближаться к линии фронта, где возрастает риск поражения.

При этом, в другой статье Forbes, обозреватель Дэвид Экс отметил, что у ВСУ нет оружия для противодействия планирующим бомбам КАБ, применяемым Россией. По его словам, российским войскам понадобилась всего лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону украинских войск в районе Авдеевки (ДНР).