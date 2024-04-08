Кагосима, Япония, 8 апреля, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Японии у берегов острова Кюсю на юге префектуры Миядзаки. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Предупреждение о землетрясении также распространило правительство Японии через систему экстренного оповещения населения.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:25 по местному времени (04:25 мск). Эпицентр землетрясения находился на побережье Миядзаки. Очаг залегал на глубине 46,1 километра.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля у берегов префектуры Фукусима в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 84 километрах на восток от населённого пункта Минами-Сома.