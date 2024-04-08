Самара, 8 апреля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё десять пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Кинельском районе Самарской области. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 26-м километре автотрассы Урал — Муханово около 01:00 по местному времени (00:00 мск). По предварительным данным, водитель автобуса Scania, выбрал скорость выше рекомендованной для безопасности дорожного движения. В результате водитель допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автобуса с пассажирами.

На месте происшествия погибли два пассажира, ещё десять доставлены в больницу.

«Кинельской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре Самарской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое детей и трое взрослых получили травмы 7 апреля при столкновении двух легковых автомобилей в центре Нижнего Новгорода. Пострадавшим детям по десять лет. Всех получивших травмы доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Новосибирске 7 апреля из минивэна выпали на дорогу две женщины, при этом автомобиль не остановился. Позже он вернулся, сбив одного из неравнодушных прохожих. Водитель автомобиля вышел и устроил драку с собравшимися.