Владивосток, 8 апреля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Семь сёл в Приморском крае оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за половодья. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

«Транспортное сообщение с 7 населёнными пунктами Дальнереченского района нарушено из-за половодья. К мету перелива выехали приморские спасатели… принято решение ввести режим повышенной готовности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дороги размыты к таким населённым пунктам, как Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное и Пожига.

Кроме того, из-за таяния льда и снега в Красноармейском районе Приморского края размыт участок автомобильной дороги Новопокровка — Ромны — Завитая. Проезд доступен только для машин высокой проходимости. Также размыт мост на седьмом километре шоссе Уборка — Самарка — Ариадное.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что весеннее половодье в России окажется непростым. Позднее он заявил о риске новых паводков из-за вскрытия Волги, Лены и Енисея. По его словам, в сложной ситуации с половодье уже оказались около 30 регионов.

7 апреля президент России Владимир Путинпоручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер по охране правопорядка, граждан и их имущества в районах, которые уже вошли в зону подтопления. Чрезвычайная ситуация с паводками, которой придали федеральный статус, сложилась в Оренбургской области. Также ожидается, что в течение месяца ситуация коснётся Курганскую и Тюменскую области.