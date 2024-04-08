Москва, 8 апреля, 2024, 04:51 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции начали применять новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, выполненный из композитных материалов и представляющий из себя гибрид FPV-дрона, беспилотника Mavic и украинского БПЛА типа «Баба Яга». Об этом сообщили ТАСС в конструкторском бюро «МиС».

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«МиС-35 уже применяется в зоне СВО. В аппарате совмещены преимущества FPV-дрона, «Мавика» и «Бабы Яги». В настоящее время мы расширяем зону поставок, а также количество поставляемых аппаратов», — указал собеседник агентства.

На данный момент МиС-35 проходит последние испытание перед запуском серийного производства. В конструкторском бюро отметили, что в гексакоптере объединили такие преимущества упомянутых беспилотников, как простота в управлении, возможность получения стабилизированного качественного изображения и помехоустойчивая связь. Сейчас МиС-35 способен нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки, однако в будущем этот показатель будет увеличен до 15 килограммов.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в «Центре комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) сообщили, что в зоне специальной военной операции начали применять FPV-дрон «Джокер-10». По словам генерального директора предприятия Дмитрия Кузякина, БПЛА способен в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения, поскольку оснащён гибернатором. Такое техническое решение позволяет обеспечить безопасность операторов дронов. Полезная нагрузка дрона составляет порядка 5 килограммов, аппарат способен развивать скорость до 100 километров в час, а без нагрузки — до 200 километров в час.