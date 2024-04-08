Белгород, 1 декабря, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Для отбытия наказания актёр Михаил Ефремов, осужденный по уголовному дело о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, переведен из СИЗО в Белгороде в колонию №4 в Белгородской области. Об этом 1 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания», — приводит слова источника ТАСС.

Также он уточнил, что 30 ноября у актера истек срок 20-дневного карантина, связанного с пандемией коронавируса.

При этом в колонии №4 в Белгородской области ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осуждённые за драку в центре Москвы осенью 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября один из адвокатов актера Андрей Алешкин рассказал, что Ефремов будет после 20-дневного карантина переведен из СИЗО в Белгороде в колонию.