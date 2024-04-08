Владивосток, 8 апреля, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре на уникальном судне снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке. Об этом 8 апреля сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание на многофункциональном судне «Катерина Великая», в Центре судоремонта «Дальзавод» произошло в 10:00 по местному времени (03:00 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в трюмах судна. Спасатели вывели пятерых человек, трое из них пострадали из-за воздействия продуктов горения и иных факторов пожара.

В результате пожара повреждено технологическое помещение площадью 50 квадратных метров, погиб один человек. Ещё три человека госпитализированы. Причина пожара и причинённый ущерб устанавливаются.

Правоохранительные органы проводят проверку по инциденту. Дальневосточной транспортной прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки по факту возгорания судна.

Уникальное судно «Катерина Великая» усиленного ледового класса спущено со стапеля на судостроительном комплексе «Звезда» в 2020 году. Судно многофункциональное, предназначено для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях. В частности, судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 марта на борту траулера «Капитан Лобанов» вспыхнул пожар. Пострадавшие были госпитализированы. Двоих пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу Калининграда, при этом один находился в тяжёлом состоянии, а второго после оказания помощи направили на амбулаторное наблюдение. Траулер был отбуксирован в порт Балтийск.

Позднее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков уточнил, что в результате пожара на траулере погибли три человека.