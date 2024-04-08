Пекин, 8 апреля, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 8 апреля в Китай с официальным визитом, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram-канал Марии Захаровой Сергей Лавров

Его борт приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

Ранее МИД России на своём сайте объявил, что с 8 по 9 апреля состоится официальный визит главы ведомства в КНР. В ходе поездки Лавров должен провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Участники встречи обсудят широкий перечень вопросов, касающийся двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Пекина на международной арене в рамках работы в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и «Группе двадцати» (G20), а также на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.

Кроме того, Лавров и Ван И планируют обменяться мнениями по некоторым наиболее актуальным темам и региональным процессам, в том числе по ситуации вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.