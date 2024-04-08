Париж, 8 апреля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Тайник с 75 кг наркотика нашли сотрудники полиции при обыске у мэра коммуны Аваллон Джамили Хабсауи во французском департаменте Йонна. Об этом 7 апреля сообщил телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА Регнум Контрабанда, наркотики

В коммуне проводилась секретная операция в рамках объявленной МВД Франции кампании по борьбе с оборотом наркотических веществ, получившей название «Чистое пространство XXL». Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что брат мэра Аваллона причастен к торговле запрещёнными веществами.

При обыске во флигеле дома Хабсауи был обнаружен тайник с 70 кг наркотического вещества. Мэра Аваллона задержали, однако позднее её отпустили. Всего по данному делу полицейские задержали семь человек, в том числе двоих братьев Хабсауи.

Хабсауи была избрана мэром Аваллона в 2021 году, она представляет Социалистическую партию Франции. Кроме того, она занимает пост регионального советника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в порту Гавра во Франции сотрудники французской таможни изъяли более тонны кокаина, который доставили в порт из Бразилии. При этом контейнер предварительно прошёл через порты в Роттердаме и Антверпене. Есть сведения, что часть партии уже разгрузили в Бельгии. Правоохранители активно ищут организаторов доставки этой партии.

В порту Гавра не первый раз перехватывают такую крупную партию наркотиков. В августе 2019 года таможня также выявила партию кокаина весом более тонны. Запрещённый груз привезли из Эквадора через Антверпен.