Лондон, 8 апреля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Поражение Украины в конфликте с Россией якобы будет расцениваться как проигрыш Запада, написали министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон и глава МИД Франции Стефан Сежурне в статье для газеты The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Руководители ведомств отметили, что в связи с этим Киеву следует одержать победу в этом противостоянии. Кэмерон и Сежурне также пообещали, что Париж и Лондон подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в июле.

Кроме того, министры призвали страны Запада приложить ещё больше усилий, чтобы нанести России поражение.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля профессор Института экономики государственного Университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что признание поражения Украины в конфликте с Россией продемонстрирует уязвимость НАТО. Эксперт предупредил, что в таком случае альянс столкнется с негативными последствиями.

18 марта норвежский портал Steigan опубликовал статью, в которой говорилось, что западные страны всё ещё отказываются признавать то, что Киев уже проиграл в противостоянии с Россией. Авторы публикации также выразили мнение о том, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации ситуации.

29 марта обозреватель газеты The Standard Роберт Фокс предположил, что ВСУ могут потерпеть поражение уже через несколько месяцев. Журналист пояснил, что украинская армия истощена, а Запад стал менее охотно поддерживать Украину. Помимо этого, ряд стран желает поскорее завершить конфликт с помощью переговоров.