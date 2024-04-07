Мозамбик, 8 апреля, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Более 90 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна у побережья Мозамбика. Об этом 7 апреля сообщает агентство NDTV.

Мозамбик

Как рассказал госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето, самодельная лодка не была предназначена для перевозки людей. Нето уточнил, что на судне было около 130 человек, и оно направлялось к небольшому острову у берегов Мозамбика.

Спасатели нашли пятерых выживших, поисково-спасательная операция продолжается, но она осложнена метеоусловиями. Госсекретарь провинции Нампула отметил, что среди погибших было много детей. Точное количество жертв устанавливается, на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются обстоятельства крушения судна.

По словам Нето, люди пытались покинуть страну, охваченные паникой, вызванной дезинформацией об эпидемии холеры. В Мозамбике с октября 2023 года зарегистрировано почти 15 000 случаев этого заболевания, и 32 случая смерти.

Нампула является наиболее пострадавшим регионом, на который приходится треть всех выявленных случаев болезни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США по предварительной информации погибли не менее шести человек, работавших в тот момент на конструкции.

По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск). В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.