Париж, 8 апреля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в жилом девятиэтажном доме на востоке Парижа. Об этом 7 апреля сообщила газета Le Parisien.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Инцидент произошёл вечером 7 апреля на улице Шаронн в XI округе города. Пожар начался на восьмом этаже жилого дома. Очевидцы утверждают, что перед пожаром прогремел взрыв, однако его причину предстоит установить. Как уточнил замглавы окружной администрации Люк Лебон, дом не газифицирован.

В квартире, где произошёл пожар, спасатели обнаружили тела двух человек. Ещё один мужчина погиб, вывалившись из окна, когда он в панике пытался спастись от пожара. Медики пытались спасти его, но полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия работают экстренные службы, жителей дома временно эвакуировали. Жителям разрушенного в результате взрыва и пожара восьмого этажа власти обещали при необходимости организовать места для временного пребывания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели полностью ликвидировали пожар, который возник после взрыва газа в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Пожар произошел вечером 6 апреля в городе Нурлат в Татарстане. После взрыва газовоздушной смеси произошло возгорание четырёх квартир на первом и втором этажах двухэтажного многоквартирного дома, где зарегистрированы 22 человека.

В результате взрыва и последующего пожара погиб один человек, ещё двое получили травмы. По происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.