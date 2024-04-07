Ереван, 8 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Сообщение министерства обороны Азербайджана о якобы обстрелах азербайджанских позиций является дезинформацией, заявило 7 апреля армянское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 17:15 [16:15 мск] подразделения ВС [Вооружённых сил] Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности», — сообщается на сайте минобороны республики.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана ищут повод, чтобы начать новый военный конфликт. Он уточнил, что Баку может использовать ситуацию вокруг четырёх сёл, которые оказались под контролем Еревана ещё в 1990-х годах. Вместе с тем глава правительства добавил, что Армения никогда не претендовала на территорию указанных населённых пунктов.

5 апреля азербайджанские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видны колонны движущейся техники. Журналисты утверждали, что речь идёт о продвижении Вооружённых сил Армении к границе двух республик.

7 апреля глава армянского МИД Арарат Мирзоян проинформировал о том, что Ереван и Баку не могут достичь согласия по двум важным пунктам мирного договора. Он отметил, что это касается вопроса взаимного признания территориальной ценности и открытия коммуникаций.

Министр добавил, Армения ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести этот пункт в проект договора, но сталкивается с противодействием Азербайджана.