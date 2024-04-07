Мехико, 7 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Жалобу в Международный суд подаст правительство Мексики в связи с действиями властей Эквадора, взявших штурмом мексиканское посольство в Кито. Об этом 7 апреля сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена в ходе пресс-конференции в аэропорту Мехико, куда прибыли отозванные дипломаты и члены их семей из Эквадора.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Завтра мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом», — пояснила Барсена.

Дипломатические отношения между Мексикой и Эквадором приостановлены после того, как эквадорская полиция взяла штурмом мексиканское посольство в Кито. Штурм был предпринят с целью задержания бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который скрывался в мексиканском посольстве, утверждая, что его преследует генеральная прокуратура. Мексика 5 апреля официально предоставила Гласу политическое убежище.

«Ситуация действительно беспрецедентная для участников Венской конвенции, и мы испытываем откровенное возмущение из-за того, что иммунитет посольства и дипломатического персонала был грубо нарушен», — указала Барсена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе штурма здания дипмиссии ранения и травмы получили несколько дипломатов.

Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила полицейский штурм посольства реальным риском побега Гласа. Каким образом на практике бывший вице-президент сможет осуществить побег, министр не уточнила.

После этого Мексика заявила, что приостановила дипломатические отношения с Эквадором. Аргентина, Боливия, Бразилия и другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Организация американских государств осудили действия Эквадора, власти которого назвали штурм посольства Мексики в Кито защитой собственного суверенитета.

Проникновение эквадорских сил в посольство Мексики в Кито встревожило Генерального секретаря ООНАнтониу Гутерриша. Он обратил внимание на важность соблюдения принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, а также дипломатов.