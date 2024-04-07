Киев, 7 апреля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев якобы не причастен к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 7 апреля.

(сс) Дмитрий Трикутко

«Украина не причастна ни к каким вооружённым провокациям на территории… Запорожской АЭС», — приводит слова представителя ГУР МО Украины издание «Украинская правда».

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье утром беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, в результате чего ранения получили трое сотрудников ЗАЭС. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон не изменился.

В российской госкорпорации «Росатом» категорически осудили эту атаку и призвали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и мировое сообщество отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала киевский режим остановить атаки и подчеркнула, украинские власти, совершая удары по ЗАЭС, не отдают себе отчёт в том, что таким образом совершают акт ядерного терроризма.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку беспилотников на Запорожскую АЭС безрассудной. Он отметил, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.