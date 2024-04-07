Черноголовка, Московская область, 7 апреля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Родственникам полицейского, погибшего в Московской области 7 апреля при исполнении служебных обязанностей во время задержания наркосбытчика, окажут необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича… Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что у погибшего Ефименко, прослужившего в правоохранительных органах 20 лет, остались две дочери.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что двое сотрудников полиции подверглись вооружённому нападению наркосбытчика в Подмосковье. Сообщалось, что тайник с наркотическими веществами обнаружили накануне, полицейские выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки. При задержании наркосбытчик открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погиб один сотрудник полиции, другой получил ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).