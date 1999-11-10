Самарская область, 10 ноября, 1999, 13:37 — ИА Регнум. Сегодня в Самаре в Международном институте рынка (МИР) на факультете государственного и муниципального управления состоялось открытие семинара "Особенности работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. Организация личного приема граждан" для начальников и специалистов отделов администраций городов и районов области. Семинар организован МИРом совместно с Российской Академией государственной службы при Президенте РФ и администрацией Самарской области. На семинаре рассматриваются правовые основы в сфере профессиональной деятельности, проблемы аттестации кадров, общественное мнение жителей Самарской области накануне выборов, социально-экономическая ситуация в области.