Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Паводок в Оренбургской области стал причиной подтопления порядка 10 тысяч жилых домов, более 1000 человек остаются в пунктах временного размещения. Об этом в воскресенье вечером, 7 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«По состоянию на 22:00 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населённых пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из зоны подтопления эвакуировали 6 127 человек, в том числе 1 478 детей. Из них на данный момент более 1000 человек находятся в пунктах временного размещения.

В правительстве региона добавили, что к вечеру 7 апреля уровень воды в реке Самара у поста Бузулук в Оренбургской области достиг опасной отметки и составил 930 сантиметров.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что власти региона подготовят новые пункты временного размещения, чтобы освободить школы, в которых организованы ПВР для эвакуированных, и восстановить учебный процесс. До этого в министерстве образования Оренбургской области сообщили, что с 8 апреля в Орске учебный процесс будет организован в дистанционном режиме.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 апреля на реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу из-за резкого подъёма уровня воды в результате паводка. Разрушение произошло на участке с наибольшей нагрузкой. Из-за паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В результате ЧП в Оренбургской области в около 8,8 тысячи жилых домах нарушено энергоснабжение. 7 апреля в Орск, пострадавший от масштабного паводка, по поручению президента России Владимира Путинаприбыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

Заявления на компенсацию в связи с подтоплением территорий в регионе направили более 6,4 тысячи жителей Оренбургской области. Губернатор региона Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления.

По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, синоптики ожидают пик паводка в Оренбурге 10 апреля. В региональном правительстве ожидают, что ситуация, вероятно, начнёт стабилизироваться после 20 апреля.