Москва, 7 апреля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. ФК «Спартак» победил в столичном дерби «Динамо» благодаря дублю Александра Соболева. Игра прошла 7 апреля на стадионе имени Льва Яшина в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Колчин ИА REGNUM

Сине-белые распечатали ворота соперника на пятой минуте, гол забил Луис Чавес, реализовав пенальти. После этого «Динамо» лидировало до середины второго тайма.

Соболев забил голы на 74-й и 88-й минутах. До этой игры «Спартак» трижды не мог победить соперников. Для «Динамо» это стал второй проигранный матч подряд.

Красно-белые после победы получили 35 очков, команда находится на шестом месте турнирной таблицы. «Динамо» находится на третьем месте, имея 37 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта «Спартак» не смог победить в матче 22-го тура РПЛ екатеринбургский «Урал». Игра закончилась со счётом 0:0. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль объяснил это спешкой своих подопечных.

«Динамо» 29 марта в 22-м туре уступило «Ростову» со счетом 4:1 в домашнем матче. Единственный гол от москвичей забил на исходе встречи Бителло.