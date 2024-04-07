Вакцинация эвакуированных жителей Орска от гепатита А начнётся 9 апреля
Оренбург, 7 апреля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Жителей Орска, эвакуированных из-за подтопленных районов, с 9 апреля начнут вакцинировать от гепатита А, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
«Прошу население пострадавших районов Орска максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается», — процитировала её пресс-служба регионального минздрава.
Савинова подчеркнула, что есть необходимый запас медикаментов. Больницы Орска обеспечили персоналом и ресурсами, добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, 5 и 6 апреля произошло два прорыва дамбы, ограждавшей Орск от паводка. По информации региональных властей, в городе более 6,6 тыс. домов попали в зону затопления. Помощник главы минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что из-за паводка 99 человек обратились за медицинской помощью. Из них госпитализировали девять человек, в том числе троих детей. Остальным помощь оказывают амбулаторно.