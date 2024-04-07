Оренбург, 7 апреля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Жителей Орска, эвакуированных из-за подтопленных районов, с 9 апреля начнут вакцинировать от гепатита А, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Прошу население пострадавших районов Орска максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается», — процитировала её пресс-служба регионального минздрава.

Савинова подчеркнула, что есть необходимый запас медикаментов. Больницы Орска обеспечили персоналом и ресурсами, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 5 и 6 апреля произошло два прорыва дамбы, ограждавшей Орск от паводка. По информации региональных властей, в городе более 6,6 тыс. домов попали в зону затопления. Помощник главы минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что из-за паводка 99 человек обратились за медицинской помощью. Из них госпитализировали девять человек, в том числе троих детей. Остальным помощь оказывают амбулаторно.