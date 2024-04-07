Красногорск, 7 апреля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал видео, как работают следователи на месте нападения на сотрудников полиции в Подмосковье на границе Фряново и Черноголовки, в ходе которого один из них погиб.

Следственный комитет России

На кадрах видно огороженную лентой территорию в лесной местности, рядом с просёлочной дорогой. В зоне ограждения стоит легковой автомобиль с отрытой дверью. На месте преступления собирают улики.

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Как сообщало ИА Регнум, нападение на полицейских произошло 7 апреля. Накануне они обнаружили тайник и устроили засаду. При попытке задержания пришедшего к месту наркокурьера он открыл огонь, попав в обоих полицейских. Один из них погиб. По предварительной информации, курьер направился в сторону Санкт-Петербурга, его разыскивают.

Выживший сотрудник полиции рассказал, что нападавший сильно избил его, нанося удары по голове, пока правоохранитель не потерял сознание. Пострадавшего и его погибшего товарища обнаружил случайный прохожий.