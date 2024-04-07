Оренбург, 7 апреля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления, сообщило 7 апреля региональное правительство.

Orenburg-gov.ru

«Необходимо чётко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», — заявил губернатор.

Кроме того, для жителей затопленных домов предоставят кредитные каникулы.

Для стабилизации ситуации с наличием воды и продуктов в магазинах Оренбурга и Орска организовали дополнительные завозы продовольствия и воды в упаковках 1,5 и 5 литров. С федеральными и региональными сетями проработали вопрос дополнительных поставок. Поступления в магазины начнутся 8 апреля. Хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка перешли на полную загрузку мощностей по выпечке хлеба с поставкой в Орск.

Как сообщало ИА Регнум, глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске заявил, что более 6400 жителей Оренбургской области подали через «Госуслуги» заявления на компенсацию. Так, 4512 человек подали заявления на единовременную материальную помощь, 1889 — на компенсацию при утрате имущества. По 135 заявлениям уже приняли решения. Выплату средств начнут 8 апреля.

Из-за паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Замглавы Министерства строительства Александр Ломакин заявил, что общий ущерб жилью от наводнения в области может превысить 21 млрд рублей.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что в Оренбурге ожидается пик паводка к 10 апреля. По прогнозу ведомства, отметка подъема воды в городе превысит опасный уровень. По данным регионального правительства, ситуация, вероятно, стабилизируется после 20 апреля.

Вечером 5 апреля на реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу. На следующий день МЧС сообщило ещё об одном прорыве дамбы в городе. В зоне подтопления оказались свыше 6,6 тыс. жилых домов. В пунктах временного размещения находятся 1052 человека, в школах организовали 13 ПВР.