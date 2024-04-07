Париж, 7 апреля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Финансовое положение многих жителей Франции очень сильно ухудшилось за несколько лет, и Россия здесь совершенно ни при чём. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум французский политолог Дмитрий Кошко, комментируя информацию Центра по изучению общества и потребления во Франции, согласно которой только 39% граждан страны удовлетворены своим финансовым положением.

Иван Шилов ИА REGNUM

Благосостояние многих французских граждан, по словам эксперта, действительно значительно ухудшилось, причём по целому ряду причин.

«Если минимальная зарплата, установленная законом, существенно поднимается, то вы как работодатель лучше платите людям, своим служащим, то налоги, которые привязаны к зарплате, очень резко поднимаются. Потом, минимальная зарплата всё-таки как-то индексируется на инфляцию. А те зарплаты, которые чуть-чуть выше минимальной, подниматься не могут, потому что сразу повысятся налоги, и работодатель уже не сможет платить. То есть налогообложение слишком большое. А физические лица, которые получают минимальную зарплату, хотя не платят подоходный налог, зато платят все косвенные налоги. А это не только НДС, но и огромные теперь налоги на воду, электричество и газ. И, естественно несут расходы на заметно подорожавшее автомобильное горючее — бензин и дизель», — рассказал Кошко.

По его словам, во Франции была очень низкая себестоимость производства электроэнергии благодаря ядерной энергетике. Но «безумная» политика интегрирования страны в общеевропейскую энергетическую систему привела к тому, что киловатт-час для французов резко подорожал в три-четыре раза ещё до начала в 2022 году российской военной спецоперации на Украине. Реформа привела к тому, что специализированные торговые компании, по свидетельству собеседника ИА Регнум, стали покупать электроэнергию у государственной компании EDF, а затем перепродавать её рядовым потребителям по тарифам ЕС, которые позволяют им зарабатывать сотни процентов, оставляя при этом граждан ни с чем.

«Мелкие фирмы из-за резкого роста трат на электроэнергию оказались разорены. На первом этапе правительство решило платить компенсации. Но это очень дорого, это означает рост дефицита госбюджета. Конечно, пошла инфляция, выросли цены на продукты питания и так далее. При этом экологическая доктрина заставляет строить эти «ветряки», которые ужасно дорого стоят для Франции. Они импортируются из Германии и Китая, разрушают ландшафты. Не говоря уже о том, что работать они могут только при умеренном ветре. Их останавливают не только если нет ветра, но и если он, наоборот, слишком сильный. Опасаются перегружать. А если этот «ветряк» в деревне, рядом с фермой, где животноводство, то многие фермеры жалуются, что коровы не производят молока. Вы представляете в каком мы абсурде живем?» — прокомментировал Кошко.

Согласно опросу Центра по изучению общества и потребления во Франции, только 39% граждан страны удовлетворены своим финансовым положением. Для достижения финансового благополучия французам, согласно опросу, не хватает в среднем половины суммы минимальной оплаты труда. А это дополнительно 897 евро в месяц, уточнила газета Le Figaro.

Под финансовым благополучием опрошенные французы имеют в виду удовлетворённые базовые потребности (27%), отсутствие трудностей из-за нехватки денег (23%) и возможность позволить себе «маленькие радости» (18%).

В свою очередь, санкции Запада остались незаметными для многих жителей России, пришло ранее к выводу американское информагентство Bloomberg. По его свидетельству, недовольства экономикой в российском обществе в основном нет, люди преимущественно позитивно оценивают работу президента Владимира Путина и правительства страны. В результате беспрецедентные западные санкции не смогли нанести ущерба экономике России, которая наоборот, выросла.