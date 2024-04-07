* Буданов — запрещённая в России организация

Киев, 7 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, так как он хорошо защищён от атак, заявил руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 7 апреля немецкому телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мост хорошо охраняется и обороняется, но все сейчас работают над этим вопросом», — сказал он.

Буданов добавил, что украинские власти надеются получить от Германии крылатые ракеты дальнего радиуса поражения Taurus.

Британская газета The Guardian 3 апреля сообщила, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине этого года. По информации журналистов, Буданов получил основную часть средств на проведение операции. Издание при этом заявило о сомнениях в успехе, так как Россия приняла масштабные меры, чтобы защитить мост.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, как высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают варианты удара по Крымскому мосту. Они обдумывали, возможно ли применить Taurus, таким образом, чтобы Германия могла дистанцироваться от атаки и не стать стороной конфликта.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с ИА Регнум, заявил, что разговоры об ударе по Крымскому мосту на Западе используют для проверки реакции европейского общества на возможный конфликт с Россией. Он напомнил, что Россия не использует мост в военных целях, и стремление атаковать его вызвано тем, что он стал символом воссоединения Крыма с Россией.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазиями угрозы нанести удар про Крымскому мосту, которые делают, пытаясь напугать Россию. Глава государства также напомнил, что участие немецких военных в атаке на мост будет противоречить Конституции Германии.