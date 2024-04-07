Ногинск, Московская область, 7 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Пострадавший при нападении наркодилера в Подмосковье полицейский рассказал подробности случившегося. Как стало известно 7 апреля, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и ушиб мозга и находится в реанимации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотрудник успел пояснить, что неизвестный зверски избил его, целенаправленно наносил удары по голове, пока тот не потерял сознание», — привёл слова правоохранителя Telegram-канал «112».

Оказалось, что пострадавшего и его погибшего напарника обнаружил случайный прохожий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 апреля СМИ сообщили о нападении на двух полицейских в Подмосковье. Информация в первых сообщениях разнилась, говорилось то о гибели одного, то двух правоохранителей, впоследствии стало известно, что один из них всё же выжил.

Тайник с наркотическим веществом обнаружили накануне, полицейские выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки. Скрывшийся после стрельбы, он, по предварительным данным, движется в сторону Санкт-Петербурга. МВД подтвердило факт произошедшего, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.