Тегеран, 7 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Иран производит девять типов ракет, дальности которых хватит, чтобы достичь целей в Израиле, сообщило агентство ISNA.

(сс) Islamic Republic of Iran Navy

«После преступления сионистского режима, заключавшегося в нападении на здание иранского консульства в Дамаске, ответ Ирана на это преступление ляжет тенью на Израиль», — заявили журналисты.

Издание привело инфографику с изображением девяти ракет, произведённых в Иране. В список вошли баллистические ракеты «Саджил», «Хейбар», «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан» и «Хадж Касем».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. В числе погибших в результате удара оказался один из лидеров иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. Агентство Tasnim сообщило, что пять человек погибли и 12 получили ранения в результате авиаудара Израиля по консульству.

МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на атаку. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю, пригрозив ответом за атаку на иранское консульство в Сирии.

Министерство иностранных дел России решительно осудило атаку на консульство Ирана в Дамаске. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля заявил, что Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по консульству Ирана в Дамаске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что удар по консульству Ирана в Дамаске является нарушением норм международного права и актом агрессии. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом заявил, что было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле.