Ногинск, Московская область, 7 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. По уточнённой информации, один из полицейских, на которых напали в Подмосковье, выжил и находится в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Тайник с наркотическим веществом обнаружили накануне. Полицейские выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки.

«Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь. Сейчас полиция разыскивает преступника на чёрном мотоцикле», — сообщил источник канала.

По предварительным данным, он движется в сторону Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, по первоначальной информации при нападении погиб один полицейский, а второй получил тяжёлое ранение, а нападавших было двое. Позже сообщили, что погибли оба полицейских. Помимо этого стало известно, что погибшими оказались полицейские из Щёлково — оперуполномоченный и помощник участкового. Объявили план «Сирена» и план «Перехват».