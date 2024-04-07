Раскрыты подробности нападения на полицейских в Подмосковье
На полицейских в Подмосковье напали при попытке задержать закладчика
Ногинск, Московская область, 7 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. По уточнённой информации, один из полицейских, на которых напали в Подмосковье, выжил и находится в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Тайник с наркотическим веществом обнаружили накануне. Полицейские выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки.
«Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь. Сейчас полиция разыскивает преступника на чёрном мотоцикле», — сообщил источник канала.
По предварительным данным, он движется в сторону Санкт-Петербурга.
Как сообщало ИА Регнум, по первоначальной информации при нападении погиб один полицейский, а второй получил тяжёлое ранение, а нападавших было двое. Позже сообщили, что погибли оба полицейских. Помимо этого стало известно, что погибшими оказались полицейские из Щёлково — оперуполномоченный и помощник участкового. Объявили план «Сирена» и план «Перехват».