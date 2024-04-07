Москва, 7 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились, заявила 7 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на полях национальной премии «Феникс».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«В глубинах НАТО созданы целые структуры по, как они говорят, «поддержке демократии и свободы». На самом деле они занимаются ровно противоположным», — заявила дипломат, отвечая на вопрос, какие силы активнее всего посягают на цифровой суверенитет России.

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Как пояснила официальный представитель МИД, натовские структуры занимаются разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера: воздействуют на них, подвергают цензурире, сегрегируют. По её мнению, Запад таким образом хочет сохранить господство в цифровой среде.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова 7 апреля получила премию «Феникс» за вклад в развитие Rutube. Дипломат выразила благодарность всем тем, кто сделал эту площадку интересной, полезной и востребованной. Премию «Феникс» также получил МИД России.

Первая национальная премия «Феникс» для заблокированных на западных площадках блогеров проходит 7 апреля на международной выставке-форуме «Россия» в рамках празднования 30-летия Рунета.