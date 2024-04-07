Москва, 7 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Закон о свободном допуске интернет-провайдеров в многоквартирные дома отменил плату за использование общедомового имущества для них, что сделает доступнее их услуги для потребителей. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев, комментируя нововведение.

Дарья Драй ИА REGNUM

Интернет-провайдерам для полноценного предоставления их услуг необходимо разместить в доме разнообразное телекоммуникационное оборудование — поставить соответствующие коробки, протянуть провода и так далее, пояснил эксперт.

«Естественно, чтобы разместить это оборудование, нужно использовать общедомовое имущество. Прежний порядок предусматривал, что за пользование общим имуществом собственники могут потребовать плату. Это касалось и провайдеров. Соответственно провайдеру мало было заключить договор с кем-нибудь из собственников, обычно он должен был ещё договориться с управляющей компанией, потому что эти полномочия по умолчанию у неё. Договориться о размещении оборудования — где оно будет проходить и как, в каком виде. И самое главное — сколько это будет стоить. Как правило, собственники на общем собрании могли утвердить эту плату. Много было споров относительно размера этой платы. Плюс иногда эти ситуации использовались в целях недобросовестной конкуренции — каких-то провайдеров не допускали или завышали плату, и они судились потом из-за этого», — рассказал юрист.

Новый закон, как пояснил эксперт, отменил плату за использование общедомового имущества для провайдеров. Теперь провайдеры могут пользоваться этим имуществом беспрепятственно, то есть бесплатно. Достаточно просто заключить договор. Для потребителей это означает повышение доступности услуг провайдеров, резюмировал Сергеев.

«Теперь достаточно просто выбрать любого провайдера, который предоставляет услуги по конкретной зоне, и заключить с ним договор. Провайдер может разместить своё оборудование, никто не может этому воспрепятствовать. Он спокойно приходит и размещает. Не знаю, станут ли при этом дешевле услуги интернет-провайдеров. Но уж точно дороже стать не должны», — разъяснил эксперт.

Единственная сложность новой ситуации в дальнейшем взаимодействии провайдеров и управляющих организаций. За УК сохранили обязанность по контролю за домовым имуществом. Поэтому новый закон, видимо, добавит забот именно управляющим компаниям. И если они столкнутся с ростом расходов, то, вероятно, постараются перенести дополнительные издержки на потребителей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном допуске в многоквартирные дома компаний, предоставляющих услуги пользования интернетом. Новый нормы позволяют жильцам самостоятельно выбирать провайдера. До сих пор для этого требовалось решение двух третей собственников жилья.

Документ разместили 6 апреля на портале официального опубликования правовых актов. Он вступил в силу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава государства 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости за 10 лет обеспечить доступ к высокоскоростному интернету почти на всей территории страны. На увеличение спутниковой группировки для этой цели выделят 116 млрд рублей, добавил президент.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре 2023 года заявил, что страна заняла 55-е место в мировом рейтинге доступа к высокоскоростному интернету. За 10 лет в России объём интернет-трафика вырос более чем в 11 раз.