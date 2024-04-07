Красногорск, 7 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В ходе нападения вооружённых лиц на полицейских в Подмосковье погибли оба правоохранителя, а не один, как заявлялось изначально. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

«По уточнённым данным, два сотрудника погибли во время засады на наркодилеров в Ногинском районе», — говорится в сообщении.

Помимо этого стало известно, что погибшими оказались полицейские из Щёлково — оперуполномоченный и помощник участкового. По предварительной информации, полицейские пытались поймать наркокурьера, который неожиданно начал стрельбу.

Как передавало ИА Регнум, по первоначальной информации, погиб один полицейский, а второй получил тяжёлое ранение. Убийцы скрылись вдвоём на чёрном мотоцикле, объявлен план «Сирена» и план «Перехват».