Красногорск, 7 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Подмосковье после убийства полицейского ввели план «Сирена» и план «Перехват». Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Global Look Press

«Преступники напали внезапно, убили оперуполномоченного и ранили его коллегу, помощника участкового», — говорится в сообщении.

Убийцы скрылись вдвоём на чёрном мотоцикле, объявлен розыск.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 февраля в селе Старый Ачхой в Чечне на полицейского напали трое неизвестных, вооружённых огнестрельным оружием. В результате нападения правоохранитель получил ранения, но ликвидировал нападавших ответным огнём. На месте происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие напавших и боеприпасы к нему.