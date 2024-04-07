Оренбург, 7 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области подготовят новые пункты временного размещения, чтобы освободить школы и восстановить учебный процесс. Об этом сообщили в ходе очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске, заявили в пресс-службе регионального правительства.

Егор Алеев/ТАСС

«Сейчас эвакуированные размещены на базе школ. Необходимо организовать дополнительные пункты временного размещения, чтобы в кратчайшие сроки восстановить учебный процесс в стандартном режиме», ― заявил глава региона Дениса Паслер.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 1052 человека, в школах организовали 13 ПВР.

Власти настоятельно рекомендовали жителям не пренебрегать предупреждениями спасателей, не рисковать здоровьем и не оставаться в подтопленных домах.

Как сообщало ИА Регнум, с 8 апреля в Орске учебный процесс организуют в дистанционном режиме.

Вечером 5 апреля на реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу из-за резкого подъёма уровня воды в результате паводка. Разрушение произошло на участке с наибольшей нагрузкой. Вечером 6 апреля МЧС сообщило ещё об одном прорыве дамбы в городе.

По состоянию на 7 апреля в Орске уровень воды в реке Урал поднялся на 28 см за сутки. По последней информации, в зоне подтопления в Орске находятся свыше 6,6 тыс. жилых домов. В Оренбургской области из-за стихийного бедствия без света остались 8,8 тыс. жилых домов.

В Орск 7 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков. Министр провёл заседание правительственной комиссии по чрезвычайной ситуации, в ходе которого глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что синоптики прогнозируют пик паводка в Оренбурге 10 апреля.

По данным регионального правительства, ситуация, вероятно, стабилизируется после 20 апреля.

Из-за паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Замглавы Министерства строительства Александр Ломакин заявил, что общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей.