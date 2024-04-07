Москва, 7 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова получила национальную премию «Феникс» за вклад в развитие Rutube.

«Переходите все на Rutube. Давайте его развивать. И огромное спасибо всем тем, кто сделал эту площадку интересной, полезной и столь востребованной», — заявила дипломат на церемонии вручения награды.

В своём Telegram-канале Захарова сообщила, что МИД России получил награду национальной премии «Феникс» за вклад в развитие Rutube. Она поблагодарила всех тех, кто не верил ни в платформу, ни в государство, ни в возможности рядовых сотрудников пресс-службы, поскольку это стало прекрасным стимулом для движения вперёд. Как уточнила дипломат, 7 апреля 2021 года МИД России первым из госструктур открыл на площадке отечественного видеохостинга свой официальный аккаунт. За это время на канале ведомства выгрузили 5,5 тысяч видео.

Новость дополняется.