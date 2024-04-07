Мурманск, 7 апреля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который во время покушения на него получил ранение в живот, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Видео с комментарием главы ведомства 7 апреля опубликовал Telegram-канал областного оперативного штаба.

РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой — от состояния тяжёлого идёт движение к состоянию средней тяжести», ― уточнил глава минздрава.

При этом он подчеркнул, что есть риск осложнений.

«Говорить, что все хорошо, пока преждевременно: не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния», — добавил Панычев.

Он также сообщил, что лечение губернатора проходит в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы. Чибис находится под круглосуточным контролем врачей, которые оперативно принимают все необходимые решения.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Он получил ранение в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где успешно провели операцию. Вечером 5 апреля его доставили в областную больницу в Мурманске.

Чибис утром 5 апреля сообщил, что пришёл в себя после операции. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за помощь, а также всех, кто его поддерживал.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Быданов. Мужчина попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы, один из бойцов применил табельное оружие.

Подозреваемый заявил 6 апреля в суде, что готов принести извинения главе региона за свой поступок. Быданов заверил, что в момент преступления был трезв, но признался, что принимал лекарства, назначения которых не знает. По его словам, на губернатора он напал вследствие «стечения обстоятельств». На вопрос о том, правда ли, что ему приказали совершить покушение голоса в голове, он ответил отрицательно. Суд отправил Быданова под арест на два месяца.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование покушения на Чибиса.