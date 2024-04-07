Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 7 апреля вывела все войска с юга сектора Газа, сообщил израильский новостной портал Ynet.

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По информации журналистов, находившаяся там 98-я дивизия вывела все свои подразделения, кроме пехотной бригады «Нахаль». Оставшиеся военные будут обеспечивать безопасность коридора между Израилем и побережьем палестинского анклава.

Сообщается, что ЦАХАЛ заявила о готовности вернуть войска в этот регион, если потребуется проводить рейдовые мероприятия.

Издание отметило, что Израиль вывел войска ровно через полгода после начала войны с движением ХАМАС и через четыре месяца после начала боёв в городе Хан-Юнис, находящемся на юге сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, боевики ХАМАС 7 октября напали на израильскую территорию 7 октября 2023 года, после чего ЦАХАЛ начала войну в секторе Газа. Сначала израильские ВВС наносили удары по территории палестинского анклава, 4 декабря началась наземная операция в районе Хан-Юнис.

5 апреля 2024 года портал Axios, ссылаясь на осведомлённых лиц, сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По информации издания американский лидер пригрозил прекращением помощи, если Тель-Авив не изменит политику в отношении сектора Газа. Этот разговор оценили как самый жёсткий с 7 октября 2023 года.