Москва, 4 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Заработную плату в России должны выплачивать в полном объёме и без каких-либо задержек. Об этом 4 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде профсоюзов в Москве.

Дарья Антонова ИА Регнум

«И, конечно, заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек в полном объёме», — сказал он.

Глава государства отметил, что эту ситуацию должны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости, а также органы прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что размер средней зарплаты в России сейчас составляет 73 тыс. рублей. Глава правительства уточнил, что в расчёте этого показателя учли выплачиваемые работодателями суммы, а также выплаты оборонным предприятиям и участникам спецоперации.

Вице-премьер Татьяна Голикова 11 марта рассказала, что в последние шесть лет реальная заработная плата россиян увеличилась более чем на 30%. Она отметила, что в 2023 году реальные зарплаты по сравнению с 2022 годом увеличились на 7,8%.

Путин во время оглашения послания Федеральному собранию указал на то, что размер минимальной заработной платы (МРОТ) к 2030 году следует увеличить до 35 тыс. рублей. Глава государства уточнил, что власти проводят индексацию минимального размера оплаты труда с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты.