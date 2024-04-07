В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Липецк, 7 апреля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. На территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он.
Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, так как сигнал носит информационный характер.
Введение режима «Воздушная опасность» не повлияет на нормальную жизнедеятельность региона, добавил Артамонов.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в Липецкой области также объявляли режим воздушной опасности. Глава области пояснил, что причиной этого стали дроны, замеченные около границы региона.
Позднее в этот же день Артамонов сообщил о подавленном дежурными средствами ПВО на территории Становлянского района дроне самолётного типа. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.
Затем воздушную тревогу на территории Липецкой области отметили. Он действовал около получаса.