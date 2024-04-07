Москва, 7 апреля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв «американских выборов», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Михаил Терещенко / ТАСС

«Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный <…>, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», а точнее — системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты — их союзники», — заявила дипломат.

Захарова отреагировала на заявление Зеленского, в котором он заявил, что стал заложником избирательного процесса в США. В этой связи официальный представитель МИД задалась вопросом, а до 2024 года американских выборов не было или же это несостоявшиеся на Украине выборы президента перенесли в США.

В качестве примера Захарова привела Южный Вьетнам в 60-е годы, когда Вашингтон активно способствовал трагическому разделению Вьетнама. При этом конфликт в бывших французских колониях был выгоден американцам, указала Захарова. Как напомнила дипломат, лидеров Южного Вьетнама, союзников США, Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню потом убили. В результате переворота 1 ноября 1963 года высших руководителей Южного Вьетнама арестовали и расстреляли.

Захарова также привела несколько цитат из комментариев, заявлений и интервью главы МИД России Сергея Лаврова о выборах в США. В частности, российский министр предупреждал о пагубном влиянии американских выборов на внешние процессы. Помимо этого, он отмечал, что серьезные международные проблемы становятся заложниками электоральных циклов в США. Этот подход Лавров называл очень близоруким.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью единому украинскому телемарафону 7 апреля Зеленский заявил, что Киев стал заложником избирательного процесса в США. Он также отметил, что американские конгрессмены демонстрируют «невзрослый» подход к решению вопроса о выделении помощи Украине. В этой связи глава киевского режима заявил о готовности к любому варианту, лишь бы получить оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 4 апреля допустил два сценария развития конфликта на Украине, в том числе поражение Киева. Он признал вероятность того, что альянс не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для противодействия России. Генсек при этом добавил, что у альянса нет планов отправлять войска на Украину.