Москва, 7 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с губернаторами Тюменской и Курганской области, обсудил ситуацию с паводками, сообщил 7 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Путин провёл телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым», — заявил он.

Песков отметил, что в беседе с главами регионов Путин обсудил развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды в этих областях.

Ранее, 7 апреля, Путин в беседе с главой МЧС Александром Куренковым поручил принять меры на случай подтоплений в Курганской и Тюменских областях. Глава государства отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия мер в отношении ситуации в регионах.

Так, в Тюменской области к концу апреля ожидают повышение исторического максимума половодья на реке Ишим. В зону подтопления могут попасть несколько сёл. Неблагоприятная обстановка прогнозируется на территории Курганской области в бассейне Тобола.

Серьёзная ситуация с паводками обстоит в Оренбуржье. Губернатор области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений. Чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области придали федеральный статус. По поручению президента в Орск 6 апреля прибыл глава МЧС.