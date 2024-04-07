Москва, 7 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние сутки уничтожили в зоне спецоперации две украинские пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 и РЛС по обнаружению и сопровождению воздушных целей П-18, сообщил 7 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии также уничтожили склад ВСУ, где находились переданные киевскому режиму странами НАТО безэкипажные катера. Всего за сутки ВС России нанесли удары в 107 районах по живой силе и военной технике украинской армии.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — добавил Конашенков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев 7 апреля сообщил, что российские моряки впервые применили в зоне СВО комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-М». С его помощью находившийся на боевом дежурстве корабль ВМФ сбил ракеты Storm Shadow.