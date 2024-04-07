Женщину выбросило из машины на проезжую часть в ДТП в центре Москвы
Москва, 7 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Москве при столкновении двух легковушек на Новослободской улице из машины с водительского сиденья на проезжую часть вылетела женщина. Об этом сообщили 7 апреля в столичном департаменте транспорта.
Две машины столкнулись на перекрёстке. От удара одна из них отлетела вправо, её сильно развернуло. В этот момент женщину выбросило из машины, она оказалась на проезжей части и попыталась встать.
Второй автомобиль отбросило влево на встречную полосу, где он столкнулся с машиной, стоявшей на светофоре.
В момент столкновения дорогу переходили пешеходы. Две женщины развернулись и пошли обратно, ещё два пешехода продолжили переходить улицу по направлению к месту столкновения.
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта на Калужском шоссе легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир иномарки погибли. На МКАД 25 марта столкнулись военный автобус и грузовик. Обе машины загорелись.
Вечером 26 марта в Подмосковье грузовик на трассе столкнулся с семью легковыми машинами. Все ехали в одном направлении. Пострадали в результате массового ДТП два человека.