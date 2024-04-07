Москва, 7 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Москве при столкновении двух легковушек на Новослободской улице из машины с водительского сиденья на проезжую часть вылетела женщина. Об этом сообщили 7 апреля в столичном департаменте транспорта.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Две машины столкнулись на перекрёстке. От удара одна из них отлетела вправо, её сильно развернуло. В этот момент женщину выбросило из машины, она оказалась на проезжей части и попыталась встать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879911" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Новослободской улице в районе дома 54/56 столкнулись несколько автомобилей

Второй автомобиль отбросило влево на встречную полосу, где он столкнулся с машиной, стоявшей на светофоре.

В момент столкновения дорогу переходили пешеходы. Две женщины развернулись и пошли обратно, ещё два пешехода продолжили переходить улицу по направлению к месту столкновения.

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