Москва, 7 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции впервые применили морской комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-М». Об этом 7 апреля сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

Виталий Невар/ТАСС

«Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракеты Storm Shadow. То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса «Панцирь-М», — рассказал он в эфире телеканала «Звезда».

Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22 800 — единственный корабль Черноморского флота России, оснащённый комплексом ПВО «Панцирь-М». Комплекс разработали на тульском КБ приборостроения им. А. Г. Шипунова холдинга «Высокоточные комплексы» на базе модели «Панцирь-С». Особенность комплекса в способности сначала обстрелять цели ракетами, а затем, если по каким-либо причинам они недостаточно поражены, применить артиллерийское вооружение.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования с дальностью поражения от 250 до 560 км, которую активно применяют ВСУ, в том числе для нанесения ударов по объектам на территории Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года СМИ заявляли, что новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМ» усилят силы ПВО России в зоне СВО. По информации источников, планировалась проверка работы комплексов, оснащённых мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град». На одной боевой машине «Панцирь-СМ» устанавливается до 48 таких мини-ракет.